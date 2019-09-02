ظريف: أسلحة أميركية وصلت لعناصر داعش في الفرات السوري

أكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​، أن "علاقاتنا مع ​روسيا​ ممتازة وننسق بشكل جيد حول القضايا المشتركة".

وشدد ظريف على أن "إرسال ​واشنطن​ قوات إلى ​الخليج​ يوتر من الأوضاع في المنطقة"، مشيرا الى "اننا متفقون مع روسيا بشأن مسألة ​الأمن​ في الخليج"، لافتا الى أن "نشر ​القوات​ العسكرية الأجنبية في مياه الخليج سيأتي ب​العنف​ والقتال".

وأعلن أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ "التزام الأوروبيين ب​الاتفاق النووي​ ووقف التصعيد في الملف".

واعتبر أن "​الولايات المتحدة​ تسعى لتخريب الاتفاق في شرق ​الفرات​ السوري"، كاشفا أن "أسلحة أميركية وصلت لعناصر داعش في الفرات السوري"، معلنا "أننا مستعدون للتعاون مع ​السعودية​ لدعم الحوار وحل الخلافات".