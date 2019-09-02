ظريف: أسلحة أميركية وصلت لعناصر داعش في الفرات السوري

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن "علاقاتنا مع روسيا ممتازة وننسق بشكل جيد حول القضايا المشتركة".
وشدد ظريف على أن "إرسال واشنطن قوات إلى الخليج يوتر من الأوضاع في المنطقة"، مشيرا الى "اننا متفقون مع روسيا بشأن مسألة الأمن في الخليج"، لافتا الى أن "نشر القوات العسكرية الأجنبية في مياه الخليج سيأتي بالعنف والقتال".
وأعلن أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "التزام الأوروبيين بالاتفاق النووي ووقف التصعيد في الملف".
واعتبر أن "الولايات المتحدة تسعى لتخريب الاتفاق في شرق الفرات السوري"، كاشفا أن "أسلحة أميركية وصلت لعناصر داعش في الفرات السوري"، معلنا "أننا مستعدون للتعاون مع السعودية لدعم الحوار وحل الخلافات".
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