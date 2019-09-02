عباس موسوي: ايران تريد أن نعطي الدبلوماسية والحوار فرصة أخرى

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ ان "ايران تريد أن تعطي الدبلوماسية والحوار فرصة أخرى"، مشيراً إلى أنه "اليوم الاثنين يتم متابعة الدبلوماسية في ​موسكو​ و​باريس​ و​فيينا​، وعلى الرغم من كل المشاكل في هذا المسار، فإن ايران تريد منح الدبلوماسية والمشاركة والحوار فرصة أخرى".

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