وزير الصحة العراقي زار مصانع BPI: سنسهّل استيراد العراق الدواء اللبنانيّ

زار وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتورعلاء العلوان مقرّ شركة "بنتا" للصناعات الدوائية (BPI) في ضبيّه، ضمن زيارة رسمية الى لبنان تهدف الى تفعيل مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة اللبنانية والعراقية لتشجيع تسويق الدواء اللبناني في العراق وايفاد المرضى العراقيين الى لبنان، ووعد العلوان من "بنتا" بتسهيل استيراد العراق الدواء اللبناني.

وكان في استقبال العلوان والوفد المرافق له رئيس مجلس إدارة شركة "بنتا" برنار تنّوري الذي اصطحبهم في جولة على أقسام المصنع المتعددة والمنشآت والمختبرات وقدّم شرحاً مفصلاً اًعن سير العمل والقدرة الانتاجية المتقدمة بالاضافة الى كيفية التزام المصنع بالقواعد والقوانين التنظيمية في تطبيق معايير الجودة العالمية التي ترافق عملية تصنيع الدواء.

وألقى تنّوري كلمة أكّد فيها أن "الصناعة الدوائية في لبنان بلغت مستوى عالياً من الجودة، يضاهي المستويات العالمية" و شددّ "على مثابرة الشركة في علم البحث والتطوير في مجال صناعة الادوية مؤكداً نجاحها في السوق اللبنانية". كذلك وعد تنوري "بوضع خبرة الشركة لدعم السوق العراقية وتلبية حاجاتها المطلوبة مصدرّاً هذا النجاح الى العراق".

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أما الوزير العلوان فاشاد بالمهارات الفنية والقدرات الانتاجية التي تستخدمها مصانع شركة "بنتا" في صناعة الدواء بالاضافة الى مهنية فريق العمل في تطبيق معايير الجودة العالمية. كذلك وعد بتسهيل عملية استيراد الدواء اللبناني الى العراق.

وكان تنوري واكب كل الأنشطة التي شملتها زيارة العلوان إلى لبنان، ومنها لقاؤه ووزير الصحة اللبناني الدكتور ​جميل جبق​ رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​. وتركّز اللقاءان على أوجه التعاون بين البلدين في المجالين الاستشفائي والطبي وابرزها تنشيط السياحة الإستشفائية للمرضى العراقيين تحت اشراف وزارة الصحة اللبنانية.

كذلك زار الوفد الوزاري عدداً من المستشفيات، منها مستشفى ​رفيق الحريري​ الحكومي الجامعي الذي يستقبل عدداً كبيراً من المرضى العراقيين الذين يخضعون لعمليات جراحية متخصصة ومتنوعة.