صحناوي لجعجع: رهاناتك على الخارج ولا مرة فادتك ولا فادت لبنان

رد عضو كتلة "​لبنان​ القوي" النائب ​نقولا صحناوي​ على خطاب رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، قائلا: "خليك بالداخل يا سمير، رهاناتك على الخارج ولا مرة فادتك، ولا فادت لبنان.

يا ريت لو وقفت حدنا وقت كان بعدن النازحين ما تخطو الـ1500، كنا تجنبنا اليوم الكارثة والتأثير الاقتصادي والاجتماعي عاللبنانيين. اسوأ الداخل، بضل احسن من افضل الخارج. خليك هون، ما تروح، لما يروح البلد".

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