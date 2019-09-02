بدأ توافد المشاركين في اجتماع رؤساء الاحزاب و​الكتل النيابية​ لدرس اجراءات الحكومة و​مجلس النواب​ لمعالجة الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. وقد وصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ثاني الشخصيات التقنية الى بعبدا بعد رئيس جمعية المصارف سليم صفير.

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كانت هذه تفاصيل خبر بدء توافد المشاركين في اجتماع بعبدا لمعالجة الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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