بدء توافد المشاركين في اجتماع بعبدا لمعالجة الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد

بدأ توافد المشاركين في اجتماع رؤساء الاحزاب والكتل النيابية لدرس اجراءات الحكومة ومجلس النواب لمعالجة الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
وقد وصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ثاني الشخصيات التقنية الى بعبدا بعد رئيس جمعية المصارف سليم صفير.
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