جريح في تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة طريق الجديدة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أنه بتاريخه الساعة 8:30 من تاريخه حصل تصادم بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ محلة ​طريق الجديدة​ ​بيروت​ نتج منه جريح.

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