اللقاء التشاوري اجتمع في دارة النائب مراد لتنسيق الموقف في الإجتماع الاقتصادي

عقد ​اللقاء التشاوري​ اجتماعه الدوري في دارة النائب ​عبدالرحيم مراد​ في ​بيروت​ لتنسيق موقف اللقاء في الإجتماع الاقتصادي في ​القصر الجمهوري​.

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