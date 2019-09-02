اللقاء التشاوري اجتمع في دارة النائب مراد لتنسيق الموقف في الإجتماع الاقتصادي

عقد اللقاء التشاوري اجتماعه الدوري في دارة النائب عبدالرحيم مراد في بيروت لتنسيق موقف اللقاء في الإجتماع الاقتصادي في القصر الجمهوري.
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