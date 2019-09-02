وزارة الخارجية عن بيان خارجية تركيا: التخاطب بهذا الاسلوب مع رئيس البلاد أمر مرفوض

أعربت وزارة الخارجية في بيان عن إستهجانها لـ"بيان الخارجية التركية في معرض ردها على كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون بمناسبة بدء سنة المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير"، مؤكدة أن "كلمة الرئيس تضمنت سردا لواقع بعض الأحداث التاريخية التي واجهها لبنان في ظل الحكم العثماني، وقد تخطاها الشعبين التركي واللبناني اللذين يتطلعان إلى أفضل العلاقات السياسية والاقتصادية في المستقبل، حيث ما يجمع البلدين اكثر بكثير مما يفرقهما، والتحديات المشتركة كبيرة تستوجب العمل معا وليس التفرقة".
وشددت الخارجية في بيان على أن "التخاطب بهذا الاسلوب مع رئيس البلاد أمر مرفوض ومدان، وعلى الخارجية التركية تصحيح الخطأ، لأن العلاقات التركية اللبنانية أعمق وأكبر من ردة فعل مبالغ فيها وفي غير محلها. وستتابع الوزارة الإجراءات المطلوبة لتصحيح الخطأ بحسب الأصول الدبلوماسية ومنع الضرر بالعلاقات بين البلدين".
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