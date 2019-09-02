تقي الدين: إرادة المقاومة في لبنان قادرة على التصدي لكل المخططات

هنأ رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين "المقاوم على العملية البطولية التي نفذتها ردا على التمادي الاسرائيلي"، معتبرا ان "هذه العملية البطولية أثبتت أن إرادة المقاومة في لبنان قادرة على التصدي لكل المخططات التي تواجهها المنطقة وأن لبنان مطالب أكثر من أي يوم آخر بالحفاظ على وحدته الداخلية كمظلة أمان للبنان".
وراى تقي الدين أن "ضعف العدو الإسرائيلي أمام إرادة اللبنانيين الصلبة كرس معادلة الثالوث الشعب والجيش والمقاومة"، لافتا الى ان "وحدة اللبنانيين هي من تصنع انتصاراتهم مهما تمادت قوى العدوان الصهيوني".
ولفت تقي الدين الى ان "خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لمواجهة الغطرسة الصهيونية، وقد اثبتت المقاومة أنها قادرة على حفظ لبنان وحمايته من كافة الأخطار المحدقة به".
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