فادي سعد: "بي الكل" لم يتمكن من اختيار شخصية تمثله في قداس شهداء القوات

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "منذ الامس لم يغب عن بالي كيف أن "بي الكل" لم يتمكن من اختيار شخصية تمثله في قداس ​شهداء المقاومة​ اللبنانية. بالنسبة لي ولكثيرين هذا الامر لم يمر وكأنه لم يحصل لأن "بي الكل" عليه أن يتصرف من منطلق الابوة وليس الخصومة. وماذا لو كانت الذكرى لشهداء من خط آخر ولمقاومة من نوع آخر؟".

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