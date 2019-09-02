شقير: اجتماع بعبدا الاقتصادي اليوم الذي يشكل محطة مفصلية ومصيرية

اشار وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "انظار اللبنانيين مشدودة الى اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي اليوم الذي يشكل محطة مفصلية ومصيرية في ​تاريخ لبنان​، وكلنا أمل أن تستجيب القوى السياسية لمسؤوليتها الوطنية ولتطلعات المواطنين بإقرار ورقة اقتصادية إنقاذية فعلية تعيد البلد الى طريق التعافي والنهوض".

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