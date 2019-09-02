عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شاب في العقد الثاني من العمر، مجهول الهوية، عاجز عن النطق ولا يملك أي مستند قانوني، تمّ العثور عليه من قبل دورية من مخفر الهرمل.
لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن ذويه، الاتصال بمخفر الهرمل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 08200133، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تعميم صورة شاب مجهول الهوية عثر عليه في الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.