قوى الامن: تعميم صورة شاب مجهول الهوية عثر عليه في الهرمل

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة شاب في العقد الثاني من العمر، مجهول الهوية، عاجز عن النطق ولا يملك أي مستند قانوني، تمّ العثور عليه من قبل دورية من مخفر ​الهرمل​.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن ذويه، الاتصال بمخفر الهرمل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 08200133، للإدلاء بما لديهم من معلومات.