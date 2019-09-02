الجميل: نشك بأمر ومضمون لقاء بعبدا لاننا لم نحصل على الاوراق التحضيرية

اشار رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ الى اننا "سنشارك اليوم في اجتماع ​بعبدا​ لنكون صوتكم وننقل لكم كل ما يحصل، وسنذهب الى الحوار بروح ايجابية، وكمعارضة سننقل لكم ما يحصل".

واعتبر الجميل في تصريح له، ان "السلطة السياسية ماضية في عملية تدمير ممنهجة لكل مقومات الدولة من تغطية للفساد ومحاصصة وغياب للرؤية الإقتصادية". اضاف قائلا "لم نحصل على الاوراق التحضيرية ما يجعلنا نشك بامر ومضمون اللقاء لكننا سنشارك بروح ايجابية، وسنبقى كما نحن قلبنا عليكم وعلى البلد وسنواجه بشكل شرس بهدف الحفاظ على مصلحة لبنان، وسنشارك لقول كلمة الحق في بعبدا".