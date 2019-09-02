رئيس جامعة المنوفية يتابع اليوم الثاني من أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبو سالم: تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أنشطة اليوم الثاني لأسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة، والذى تستضيفه جامعة المنوفية. وتابع رئيس الجامعة يرافقه الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، مسابقة الشطرنج والنشاط الفني المقام بمقر المسابقة برعاية الشباب، والنشاط الثقافى والاجتماعي المقام بكليتي الطب البيطري والتربية للطفولة المبكرة، ومركز الخدمة العامة، كما تابع مباراة كرة القدم المقامة باستاد الجامعة، ومسابقات السباحة بالمجمع الأوليمبى للرياضات المائية. وتوجه رئيس الجامعة إلى المخيم الدائم للجوالة بميت خلف لمتابعة أنشطة الجوالة.

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