محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب ا):
بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم الإثنين مع نظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالاتفاق النووي وأحدث مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"اليوم أن ظريف وصل إلى موسكو في زيارة لروسيا تستغرق يوما واحدا، ينوي خلالها أيضا عقد لقاء مع عدد من العلماء الروس المعنيين بالشؤون الإيرانية.
ويعقد ظريف أيضا لقاء منفصلا مع رئيس الجانب الروسي في لجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف ولافروف يبحثان فى موسكو قضايا الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.