حبس عصابة عائلية لسرقة مركبات الـ"توك توك" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قررت نيابة مشتول السوق، بالشرقية، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، حبس 4 أشخاص، بينهم سيدة ونجلها وشقيقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على سائق "توك توك" ومحاولة سرقته.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى "مشتول السوق" المركزي، بوصول محمود أشرف 17 سنة، سائق "توك توك"، مُقيم بمشتول السوق، مصابًا بجروح قطعية بالرقبة واليدين.

وتبين إصابة المجني عليه بجرح قطعي في الرقبة بطول 20 سنتيمتر، استلزم 44 غرزة طبية، وجروح قطعية أخرى باليدين.

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وكشفت التحريات أنه أثناء قيادة المجني عليه "توك توك"، فوجيء بـ 3 رجال وسيدة منتقبة يطلبون منه توصيلهم إلى قرية "المناصرة".

وفي الطريق طلبوا منه الترجل عن الدراجة محاولين سرقتها، وعندما قاومهم تعدوا عليه بأسلحة بيضاء "مطواة" كانت بحوزتهم.

جرى ضبط المتهمين، وحرر عن ذلك المحضر رقم 5561 جنح مشتول السوق لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.