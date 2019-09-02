وفاة السفير الروسي لدى مصر عن عمر يناهز 68 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في مستشفى بالقاهرة عن عمر يناهز 68 عامًا، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن كيربتشينكو توفي، الاثنين، في المستشفى بشكل مفاجئ.

وولد السفير الروسي عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.

وخدم كيربتشينكو في العديد من البلدان العربية، حيث كانت بدايته في السعودية في عام 1991-1995، وبعد ذلك خدم في الإمارات منذ عام 1998 حتى عام 2000، وخدم بعد ذلك في ليبيا من 2000 إلى 2004، ثم بعد ذلك في سوريا من 2006 إلى 2011، وأخيرا في مصر من 2011 إلى أن وافته المنيّة.