في مباراة ليفربول وبيرنلي....ساديو ماني ينفجر غضبا بسبب "أنانيّة" محمد صلاح (فيديو)

بدا السنغالي ساديو ماني في قمة غضبه لحظة استبداله في مباراة ليفربول وبيرنلي، اليوم السبت 31 أوت 2019، في الدوري الإنقليزي الممتاز، قبل 5 دقائق من النهاية.

وعندما حل السويسري شيردان شاكيري بديلا لماني في الدقيقة 85، ظهر الأخير خارج السيطرة، وسط محاولات زملائه لتهدئته.

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وجاء استبدال ماني بعد وقت قصير من مشهد مألوف مع زميله محمد صلاح في الدقيقة 82، حين رفض الأخير التمرير له عندما السنغالي في وضعية أسهل للتسجيل، مما أضاع هدفا مؤكدا لليفربول.