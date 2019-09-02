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مصرع 14 من طالبان في ضربة جوية وسط أفغانستان

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نفذت القوات الأميركية غارة جوية على إقليم لوجار بوسط أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 14 على الأقل من عناصر طالبان، مساء أمس الأحد.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن الجيش قوله في بيان له، إن القوات الأميركية شنت الغارة الجوية في المنطقة المجاورة لعاصمة إقليم لوجار، مضيفاً أن الغارة أدت إلى مقتل 14 من عناصر طالبان وتدمير 14 دراجة نارية .

كما ذكر الجيش أن القوات الأفغانية قتلت 3 من مقاتلي طالبان في منطقة شهباز في مدينة جزنة، مضيفاً أن القوات الخاصة الأفغانية صادرت 63 كيلوجرام من المواد الكيميائية، ودراجة نارية، وقذيفة مدفعية، و3 ألغام أرضية، أثناء العمليات التي جرت في منطقة ديه ياك في غزني.

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