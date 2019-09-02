“دمية إيرانية”… إسرائيل توجه رسالة خطيرة إلى لبنان بشأن نصر الله

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تهديدا خطيرا باللغة العربية إلى لبنان بأكمله ردا على الخطاب الأخير للأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله.

وفي تغريدة نشرت على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد، وصف كاتس، نصر الله بأنه “دمية إيرانية يأخذ على عاتقه ملف الهجوم الإيراني المخطط من سوريا وأغلب الظن أنه لم يكن على علم به”.

كما اتهم الوزير الإسرائيلي، وهو من أبرز الأعضاء في حكومة بنيامين نتنياهو، نصر الله بـ”تسويق روايات عن الدفاع عن لبنان” إلى سكان هذه البلاد، وتابع: “لو استمر على هذا المنوال فإنه سيكرس ذكراه كمن خرب لبنان”.

جاء ذلك بعد خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مساء أمس السبت، والذي هدد فيه إسرائيل بالرد في الوقت والمكان المناسبين، خاصة بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

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وأوضح، نصر الله، أنه “بعد تفكيك الطائرتين الإسرائيليتين من قبل الخبراء تبيّن أنهما كانتا معدتان للتفجير، مبينا أن المقاومة تختار الظرف والزمان والمكان المناسبين لاستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء لبنان”.

ونفذت إسرائيل الشهر الماضي، وخلال 24 ساعة 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة “الحشد الشعبي”، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية.

وأعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض.