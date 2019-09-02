كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تحذر من "خطوة قوية" بعيدا عن الصفقة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح متحدث باسم الحكومة الإيرانية،علي ربيعي، اليوم الإثنين بأن إيران "سوف تتخذ خطوة قوية" بعيدًا عن اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية إذا لم تستطع أوروبا أن تقدم للبلاد شروطًا جديدة قبل نهاية هذا الأسبوع.

جاء هذا التصريح بينما يسافر كبار المسئولين الايرانيين الي فرنسا وروسيا من اجل محادثات اللحظة الأخيرة.

عززت تصريحات ربيعي الموعد النهائي الذي حددته إيران لأوروبا،يوم الجمعة، لاقتراح وسيلة لبيع النفط الخام في السوق العالمية. أدت العقوبات الأمريكية الساحقة التي فرضت بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الصفقة منذ أكثر من عام إلى توقف هذه المبيعات.

كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، بينما كان نائبه يسافر إلى باريس مع فريق من الاقتصاديين اليوم الاثنين في مسعى دبلوماسي جديد.

تأتي التطورات بعد أن فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا بدعوة ظريف الأسبوع الماضي.

وصف ربيع استراتيجية إيران للصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين في طهران بأنها "التزام بالالتزام". واضاف انه "يجب شراء النفط الإيراني ويجب أن تكون أمواله متاحة للعودة إلى إيران.. هذا هو جدول أعمال محادثاتنا."

من غير الواضح ما هي شروط التفاوض. من الناحية النظرية، سيخضه اي شخص يشتري النفط الخام الإيراني لعقوبات الولايات المتحدة ويحتمل أن يتم حجبه عن السوق المالية الأمريكية.

بالفعل، تجاوزت إيران الحدود التي حددتها الصفقة. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب لا يزال يتجاوز الكمية المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، أو جاكوبا كما هو معروف.

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كما ذكرت وكالة الأمم المتحدة أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5٪، أي أعلى من 3.67٪ المسموح بها.

يكفي اليورانيوم المخصب عند مستوى 3.67 ٪ للمطاردات السلمية وهو أقل بكثير من مستويات صناعة الأسلحة من 90 ٪. عند مستوى 4.5٪، يمكن أن يساعد اليورانيوم في تشغيل مفاعل بوشهر الإيراني، وهو محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد.

لا يزال من غير الواضح الخطوة الإضافية التي ستتخذها إيران، رغم أنها قد تتضمن إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة المحظورة بموجب الاتفاق أو زيادة تكثيف تخصيب اليورانيوم. وتصر إيران على أن الخطوات التي اتخذتها حتى الآن يمكن الرجوع فيها بسهولة.

و صرح ظريف في مقابلة الأحد مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني "سنعلن تنفيذ الخطوة الثالثة في رسالة موجهة إلى الأوروبيين إذا لم يقم الأوروبيون بتقييد التدابير اللازمة بحلول يوم الخميس".

المقصود من الصفقة النووية هو منع طهران من صنع أسلحة ذرية في مقابل الإغاثة الاقتصادية. لقد تعقد الأمر بسبب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الصفقة وعقوبات واشنطن المتزايدة على طهران، والتي كان لها تأثير على الاقتصاد الإيراني.

وقد ترك هذا الموقعين الآخرين - ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين - يكافحون للتوصل إلى حوافز كافية لإبقاء إيران في الصفقة.

في هذه الأثناء، أصبحت ناقلة النفط الإيرانية التي تتبعها الولايات المتحدة والتي كانت تسير عبر البحر المتوسط الآن قبالة ساحل طرابلس في شمال لبنان. أظهر موقع تتبع السفن MarineTraffic.com أن "أدريان داريا" تتحرك ببطء خارج المياه الإقليمية اللبنانية، بعد أن وقفت قبالة ساحل سوريا قبل يوم.

زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو أن السفينة متجهة إلى مصفاة في سوريا، وهذا هو السبب في أن السلطات قد استولت على السفينة قبالة ساحل جبل طارق في يوليو. حذرت الولايات المتحدة الدول من قبول "أدريان داريا" التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني بقيمة 130 مليون دولار.

