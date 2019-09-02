كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جزر سليمان" تتطلع لتغيير العلاقات الدبلوماسية مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكلت جزر سليمان، أحد الحلفاء الدبلوماسيين القلائل التايوانيين، فريقًا من الوزراء للتحدث إلى بكين قبل تغيير محتمل في العلاقات يمكن كشف النقاب عنها مطلع هذا الأسبوع.

واعترفت هذه الدولة المطلة على المحيط الهادي بتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1983، ولكنها ستكون شريحة مميزة بالنسبة للصين في محاولتها إزالة حلفاء ما تعتبره مقاطعة شاذة مع عدم وجود الحق في إقامة علاقات بين الدول، مما يرفع عددهم إلى 16.

وقال "بيتر كينيلوريا" عضو البرلمان المعارض الذي يرأس لجنة برلمانية للعلاقات الخارجية: "هناك تفكير معين مع الحكومة الحالية والسلطة التنفيذية للتبديل."

وأضاف: "حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة بالفعل على هذا أمر بالغ الأهمية."

وعاد فريق عمل مكلف بتقييم العلاقات التايوانية من جولة في دول الباسيفيك المتحالفة مع الصين قبل زيارة لوزراء سولومون ووزيرة خارجية رئيس الوزراء في منتصف أغسطس الماضي.

وأضاف "كينيلوريا" الذي ستستعرض لجنة التوصيات: "لا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لتحديد ما ستوصي به فرقة العمل".

يمكن أن تقدم فرقة العمل، التي أنشأها رئيس الوزراء الجديد منسى سوجافار بعد الانتخابات العامة في أبريل، توصياتها في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حسب جداول مواعيد البرلمان.

وقال مشرع حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه أن قوة العمل ولجنة الوزراء كانت تميل بوضوح نحو بكين، ولكنه لم يستبعد احتمال حدوث مفاجأة.

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لم تستجب فرقة العمل والمسؤولون الحكوميون في سولومون لطلبات التعليق. ولم ترد السفارة التايوانية في جزر سليمان على الأسئلة مباشرة.

وقالت جمعية الصداقة بين جزر سليمان والصين، التي تمثل الصين في الدولة الجزيرة، إنه على الرغم من أنها ليست مطلقة للمناقشات السياسية، يبدو أن الحكومة منقسمة بشأن هذه القضية.

وأضافت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "في هذه المرحلة، ما زال من غير الواضح ما إذا كانت حكومة جزر سليمان ستوافق على التحول إلى الصين أم ستبقى مع الوضع الراهن".

وأضاف متحدثًا في بكين اليوم الاثنين: "رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ الإجابة عن أسئلة محددة بشأن جزر سليمان، قائلًا فقط إن الصين ترغب في إقامة علاقات مع جميع البلدان على أساس مبدأ "الصين الواحدة".

وهذا يشير إلى موقف الصين من أن تايوان وكلاهما ينتمي إلى صين واحدة.

وشنت الصين التي تخشى أن يرغب الرئيس تساي إنغ ون في الضغط من أجل الاستقلال الرسمي لتايوان، حملة متضافرة لإغراء حلفائها الدبلوماسيين الباقين.

وقطع كل من السلفادور في أمريكا الوسطى، إلى جانب بوركينا فاسو في غرب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان في منطقة البحر الكاريبي علاقاتهم مع تايوان العام الماضي.