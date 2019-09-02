كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة الخطوط الجوية النرويجية تطلب تمديد أجل استحقاق السندات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة الطيران النرويجية ذات الميزانية المحدودة اليوم الاثنين أن الشركة تطلب من حاملي السندات تمديد أجل استحقاق ديونها لمدة تصل الى عامين وتعهدت بفتحات الاقلاع والهبوط في مطار جاتويك بلندن كضمان.

والشركة هي ثالث أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد المسافرين بعد ريان اير ( RYA.I ) و(easyJet EZJ.L) وقد هزت السوق بفرض أسعار مخفضة، ولكن توسعها السريع تركها مع خسائر فادحة وارتفاع الديون.

وقد أجبرتها على البحث عن 3 مليارات كرونة (335 مليون دولار) من المساهمين هذا العام.

وسيتم تمديد سنداتها التي تستحق في ديسمبر 2019 وأغسطس 2020، بمبلغ إجمالي مستحق قدره 380 مليون دولار، إلى نوفمبر 2021 وفبراير 2022 إذا قبل حاملو السندات الشروط المنقحة.

وقالت النرويجية في بيان: "حافظة جاتويك النرويجية تتكون حاليًا من فتحات للإقلاع والهبوط لها تقييم مستقل من طرف ثالث حسن السمعة يتجاوز قيمة السندات الاسمية الحالية".

وأضاف: "أن المفاوضات لا تزال جارية لجلب مستثمر خارجي لشراء حصة في أجزاء من أسطول طائراتها".

وانخفض سعر سهم النرويج في البداية بنسبة 5 ٪ قبل أن يرتد ليتداول بارتفاع 5.4 ٪ في اليوم.

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وتتوقع الشركة أن تحقق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء وملكية الطائرات (EBITDAR) ما بين 6 إلى 7 مليارات كرونة نرويجية (670 مليون دولار - 782 مليون دولار) في عام 2019 وأرباح أعلى في عام 2020.

وقال: "سيكون هذا على أعلى المستويات على الإطلاق، على الرغم من المشكلات المعروفة المتعلقة بمحركات(Rolls-Royce ( RR.L )، وتأسيس أسطول Boeing 737 MAX".

وقالت الخطوط الجوية النرويجية أن مثل هذه المشكلات الفنية أثرت سلبًا على رأس المال العامل في النرويج بنحو 1.5 مليار كرونة.

واعتمدت الشركة أيضا على مدفوعات التذاكر مقدما عن طريق بطاقة الائتمان، ولكن شروط الصناعة المشددة جعلت هذا أكثر صعوبة.

وقالت أن رأس المال العامل انخفض بنحو 4 مليارات كرونة مقابل الربع الثاني من عام 2018 نتيجة لذلك.

واستقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك بويرن كجوس في يوليو في خطوة قال بعض المحللين إنها قد تسهل بيع الشركة بعد محادثات بشأن صفقة مع (IAG ICAG.L) من شركة بريتيش إيرويز في شهر يناير.