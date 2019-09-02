كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تتبع ناقلة النفط الإيرانية قبالة الساحل اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت سلطات جبل طارق سراح ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، المعروفة سابقًا باسم "جريس 1"، في منتصف أغسطس بعد احتجاز دام شهرًا للاشتباه في قيامها بتسليم النفط إلى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي. بعد ذلك بوقت قصير، أصدرت الولايات المتحدة أمرًا بإعادة احتجاز الناقلة، التي يُقال إنها خارج المياه الإقليمية اللبنانية الآن.

وقفت ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، على بعد 45 ميلًا بحريًا غرب طرابلس في شمال لبنان، بعد عطلة نهاية الأسبوع في البحر الأبيض المتوسط​​، كما يزعم موقع تتبع السفن MarineTraffic.com.

ووفقًا للرقابة، لا يُظهر نظام التعرف التلقائي على السفينة وجهتها بعد أن قام طاقمها في السابق بإدراجها كموانئ في اليونان وتركيا.

وذكر الموقع نفسه في وقت سابق، أن الناقلة كانت تبحر باتجاه مدينة إسكندرونة التركية؛ ومع ذلك، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن السفينة كانت في طريقها إلى لبنان. ونفى المسؤولون اللبنانيون بدورهم تلك الادعاءات.

وأكد موقع آخر لتتبع السفن، موقع TankerTrackers.com، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريانا داريا 1 كانت قبالة ساحل سوريا يوم الأحد، حيث قال، على "تويتر": "ستكون المياه السورية لشحن سفينة STS (التفريغ) من أجل الإبحار إلى إيران عبر قناة السويس".

وجاءت التغريدة، بعد ادعاء وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الجمعة أن الناقلة الإيرانية، المعروفة سابقًا باسم جريس 1، كانت متجهة إلى سوريا.

وقال "بومبيو": "لدينا معلومات موثوقة تفيد بأن الناقلة جارية ومتجهة إلى طرطوس في سوريا. آمل أن تغير مسارها".

تم احتجاز ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 من قبل سلطات جبل طارق بمساعدة مشاة البحرية الملكية البريطانية قبالة ساحل جبل طارق في 4 يوليو للاشتباه في نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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وفي منتصف شهر أغسطس، تم إطلاق سراح السفينة بعد أن أعلنت الأراضي البريطانية في الخارج أنها تلقت تأكيدات خطية من القبطان بأن السفينة لن تفرغ شحنتها في سوريا.

وقد نفت السلطات الإيرانية الإدلاء بهذه التصريحات.

بعد وقت قصير من إطلاق سراحها من الاحتجاز، أصدرت الولايات المتحدة مذكرة باحتجاز الناقلة بسبب قيامها بشحن شحنات نفطية غير قانونية إلى سوريا. لكن سلطات جبل طارق رفضت طلب الولايات المتحدة.

يوم الجمعة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا عقوبات على الناقلة والقبطان لنقلهما المفترض أكثر من مليوني برميل من النفط سيفيد قوات الأمن الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات، وسط تصاعد التوترات بشكل متزايد بين واشنطن وطهران التي كانت على خلاف منذ مايو 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران وأعادت فرض جميع العقوبات ضد الدولة الواقعة في الشرق الأوسط.

وكانت “أدريان داريا 1 ” أبحرت باتجاه شرق البحر المتوسط بعد ثلاثة أيام من الافراج عنها. بينما وأكدت مواقع متخصصة بمراقبة حركة النقل البحري، أن الناقلة الضخمة قامت بتغيير اتجاهها عدة مرات، دون أي منطق واضح.

ولاحظ تطبيق “تانكتراكزر” على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، بعد أن أدرجت الناقلة إسكندرون وجهة لها، أنه لا يمكن تأكيد ذلك.

وقال: "يمكن اعتبار ذلك مجرد تحديث وليس أمرا جوهريا. نعتقد أن الوصول ما يزال بعيدا بضعة أيام. لن تستورد تركيا هذا النفط". وقد وصفها في وقت سابق بأنها "هائمة في البحر المتوسط".