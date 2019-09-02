الكبار يتساقطون تباعا.. الفنان محمد خدي في ذمة الله

توفي الفنان المغربي محمد خدي، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 73 سنة، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان مسعود بوحسين، عن نقابة الممثلين، عبر حسابه على فايسبوك، خبر رحيل خدي الذي غاب في الفترة الأخيرة عن الساحة بسبب المرض.

وقام وفد من الفنانين، مؤخرا، بزيارة للفنان محمد خدي بالمستشفى بالرباط، الذي كان يرقد فيه بسبب وضعه الصحي.

يذكر أن محمد خدي من الفنانين المغاربة، الذين شاركوا في أعمال مسرحية وتلفزيونية شهيرة وتوجه كذلك لميدان التأليف والاخراج المسرحي.