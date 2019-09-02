توفي الفنان المغربي محمد خدي، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 73 سنة، بعد صراع مع المرض.
وأعلن الفنان مسعود بوحسين، عن نقابة الممثلين، عبر حسابه على فايسبوك، خبر رحيل خدي الذي غاب في الفترة الأخيرة عن الساحة بسبب المرض.
وقام وفد من الفنانين، مؤخرا، بزيارة للفنان محمد خدي بالمستشفى بالرباط، الذي كان يرقد فيه بسبب وضعه الصحي.
يذكر أن محمد خدي من الفنانين المغاربة، الذين شاركوا في أعمال مسرحية وتلفزيونية شهيرة وتوجه كذلك لميدان التأليف والاخراج المسرحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكبار يتساقطون تباعا.. الفنان محمد خدي في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.