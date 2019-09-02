في أول يوم من أيام لحملة الانتخابية للرئاسيات، استيقظت تونس، صباح اليوم الإثنين، على حادث تبادل لإطلاق النار بين شرطة ومسلحين غرب البلا.
ونقلت وستئل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن الحادث أدى لمقتل رئيس مركز للحرس الوطني بمنطقة حيدرة من محافظة القصرين، وكما قتل فيه 3 مسلحين خلال عملية تبادل إطلاق نار، موضحا أن العملية تمت في “تبادل لإطلاق النار بين مجموعة إرهابية ووحدات من الحرس الوطني في منطقة جبلية من معتمدية حيدرة من محافظة القصرين”.
ومنذ ماي 2011، تشهد تونس عمليات إرهابية تنسب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة أدت إلى مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين، خصوصا من السياح الأجانب.
وتتزامن هذه العملية، مع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية، اليوم الإثنين، بمشاركة 26 مترشحا يمثلون أحزابا سياسية وائتلافات حزبية ومستقلين.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول يوم من الحملة الانتخابية للرئاسيات.. تونس تستيقظ على تبادل للنار بين الشرطة ومسلحين..4 قتلى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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