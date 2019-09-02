روسيا: الدول الغربية غير مهتمة بخلق ظروف مواتية لعودة اللاجئين السوريين

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف معظم الدول الغربية بعدم العمل على خلق ظروف مواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم .
وقال وزير الخارجية الروسي ، خلال كلمة ألقاها أمام طلاب معهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد في روسيا ، اليوم الاثنين: " إن الصعوبات تتمثل في المقام الأول في عدم اهتمام معظم الدول الغربية بشكل كافٍ بتهيئة الظروف على الأرض لعودة اللاجئين والنازحين السوريين".
وأضاف لافروف: "على الرغم من العقبات التي تم خلقها بشكل مصطنع، فإننا وشركاءنا في صيغة أستانا (روسيا وتركيا وإيران) نبذل كل ما بوسعنا لتشكيل اللجنة الدستورية السورية التي تناسب الجميع"، مشيرًا إلى أنه تبقى الآن الاتفاق على اسم واحد أو اسمين في تركيبة هذه اللجنة.
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