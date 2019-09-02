محمد اشتية: تصريحات نتنياهو عن الضفة خطيرة

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية، خطيرة وتعيد الصراع على فلسطين إلى مربعه الأول.
وطالب رئيس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة الـ19، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي، إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.
وأكد اشتية ان العربدة الإسرائيلية بالمنطقة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق، تحتم على العالم أجمع لجم إسرائيل.
دعا إلى تجديد تفويض الأونروا وتعزيز دورها المالي والمؤسساتي لخدمة اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى بيوتهم.
وحول الأزمة المالية، أكد رئيس الوزراء انها ما زالت قائمة، ونطالب بأموالنا غير منقوصة وإسرائيل ما زالت تقتطع الأموال المتعلقة بالأسرى والشهداء.
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