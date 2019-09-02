استقالة رئيس وزراء جورجيا من منصبه

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أعلن رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزي، اليوم الاثنين، تقديم استقالته.
وكتب باختادزي، الذي رأس الحكومة منذ عام 2012، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الاثنين: "تم إنشاء إطار التطوير وتأسيسه، وبالتالي قررت الاستقالة، لأنني أعتقد أنني أنجزت مهمتي في هذه المرحلة"، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتينك" الروسية.
وطبقا للقانون الجورجي، فإن الحكومة كلها تقدم استقالتها بتقديم رئيس الوزراء استقالته. وتستمر الحكومة في أداء مهامها لحين إقرار البرلمان تشكيل حكومة جديدة.
وكانت الأغلبية البرلمانية في جورجيا في 14 يونيو، من العام الماضي قد رشحت باختادزي (37 عاما) كمرشح لرئاسة الوزراء، بعد استقالة رئيس الوزراء غورغي كفيريكاشفيلي بيوم واحد، بسبب خلافات مع رئيس حزب الحلم الجورجي الحاكم بيدزني إيفانشفيلي.
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