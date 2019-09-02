مصرع 6 أشخاص بسبب السيول فى متنزه هيلز جيت الوطنى بكينيا

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قالت هيئة الحياة البرية الكينية التابعة للدولة اليوم الاثنين، إن سيولا فى متنزه هيلز جيت الوطنى أودت بحياة ستة أشخاص بينما فُقد شخص بعدما جرفت المياه مجموعتهم أثناء تجولها فى المتنزه.
وأضافت الهيئة فى حسابها على تويتر، أن الحادث وقع أمس الأحد في ريفت فالى على بعد 69 كيلومترا شمال غربي العاصمة نيروبي.
وكتبت على تويتر اليوم الاثنين "انتُشلت ست جثث لضحايا السيول وهناك سائح واحد مفقود. تستمر عملية البحث والإنقاذ بينما نحاول الاتصال بأقاربهم لإبلاغهم بالحادث المحزن".
وكانت الهيئة قد قالت في وقت سابق إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم.
وقال ماثيويا مبوجو مفوض مقاطعة نايفاشا الفرعية إن السبعة الذين جرفتهم المياه كينيون وإن ستة جاؤوا من مدينة كيسومو بغرب البلاد.
وأضاف "جرفت (السيول) اثنين من القصر وامرأتين ورجلين ومرشدا محليا".
وذكر أن واديا بالمتنزه أُغلق أمام الزوار أمس بعد الحادث.
ويشتهر المتنزه بوديانه ومنحدراته والأبخرة المتصاعدة من باطن الأرض بسبب نشاط حراري جوفي، وتستخدم الأبخرة في مناطق متاخمة له في توليد الكهرباء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.