القبض على إسرائيليين اثنين بتهمة اغتصاب ألمانية في اليونان

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قبضت السلطات اليونانية في جزيرة كريت القبض على إسرائيليين اثنين بتهمة اغتصاب سائحة ألمانية.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الإثنين أن الرجلين تعرفا على الألمانية في أحد النوادي، ثم ذهبت معهما إلى فندق وأجبراها هناك على ممارسة الجنس.
وحسب التقارير، ينفي المشتبه بهما هذه الاتهامات.
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، القبض على الرجلين.
وقالت محامية الإسرائيليين في تصريحات للموقع الإلكتروني لـ "يديعوت أحرنوت": "هذا محض افتراء"، مضيفةً أنها تستطيع إثبات براءة موكليها.
وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، تعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي، وقُبض على الإسرائيليين في اليوم التالي، بعدما توجهت الفتاة الألمانية إلى الشرطة.
ومن المنتظر عرض الإسرائيليين أمام قاضي تحقيقات. ولا تزال فحوصات الطب الشرعي مستمرة.
يُذكر أنه قُبض على مراهقين إسرائيليين في قبرص في يوليو الماضي بتهمة الاغتصاب الجماعي لبريطانية، إلا أن السلطات أفرجت عنهم بعدما تراجع السائحة عن اتهاماتها. وستمثل السائحة أمام المحكمة بتهمة الإدلاء بإفادات كاذبة.
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