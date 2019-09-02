22 إماراتيًا يحصلون على ترخيص تشغيل المفاعلات

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن 53 موظفًا في شركة «نواة للطاقة» تمكنوا من الحصول على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للعمل كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية.



وكان من بينهم 22 مديرًا إماراتيًا، ضمنهم أول مواطنتين تحصلان على هذا الترخيص، ويستعدون جميعًا لتشغيل المحطة الأولى في براكة، وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالأداء التشغيلي.

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وبين الحمادي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بدأ في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة منذ تأسيسه، عبر تطوير سلسلة إمداد قوية ومنح الشركات المحلية عقودًا لتوريد منتجات وخدمات للمشروع تتجاوز قيمتها 14 مليار درهم، إلى جانب مساعدة الشركات المحلية على تطوير منتجاتها، وفق معايير قطاع الطاقة النووية، ما مكنها من تصدير منتجاتها للسوق العالمية، بالإضافة إلى تطوير الكادر البشري وتوفير وظائف مجزية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة، من خلال الحد من انبعاث نحو 21 مليون طن من الغازات الكربونية سنويًا.

وأفاد الحمادي، بأن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تواصل العمل بخطى مدروسة وواثقة نحو إنجاز مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي، وهو المشروع الأول والأكبر من نوعه في العالم العربي، فبعد اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى في مارس 2018، وصلت أحدث نسب الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى أكثر من 93%، بينما تجاوزت نسبة الإنجاز في المحطة الرابعة 82%، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في المحطة الثالثة 91%، ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية إلى أكثر من 95%.

وتوضح هذه الأرقام، أن الأعمال الإنشائية في محطات براكة تمضى قدمًا بثبات وأمان، وهو ما يبرز مدى خصوصية وتميز المشروع، حيث تمكنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من إدارة وقيادة عمليات الإنشاء والاختبار المتزامنة في المحطات الأربع، والأهم نجاح المؤسسة في تطبيق الدروس المستفادة من المحطة الأولى في الثانية والثالثة والرابعة.