أمير الكويت فى زيارة لـ أمريكا

توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى زيارة خاصة، قبيل لقائه المقرر مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 12 سبتمبر الجارى. رافق أمير الكويت – خلال رحلته للولايات المتحدة – نائب رئيس الحرس الوطنى الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



وكان البيت الأبيض قد أعلن –فى بيان صحفى– أن الرئيس الأمريكى سيستقبل أمير الكويت فى البيت الأبيض يوم 12 سبتمبر الجارى، مشيرًا إلى أن الزيارة ستسهم فى تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وتقوية العلاقات الاقتصادية والأمنية المشتركة.

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