فلسطين تترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية بالجامعة العربية

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

بدأت اليوم الإثنين، برئاسة فلسطين، اجتماعات اللجنة الاقتصادية العربية، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لغرض إعداد الملف الاقتصادي على أجندة الدورة (104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر يوم الخميس المقبل.

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وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وتتضمن اللجنة التي ستستمر أعمالها لمدة يومين، المواضيع المطروحة على جدول أعمالها وهي متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 من الجانب الاقتصادي، كما سيتم مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة علي مستوى القمة والتي ستعقد في شهر مارس 2020 فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في لبنان بداية 2019، ومتابعة قرارات القمة العربية الافريقية التي عقدت في غينيا الاستوائية 2016 والإعداد للدورة الخامسة.