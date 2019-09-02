شكرا لقرائتكم مليونا طن من نفط إيران تائه.. وعين الناقلة على لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر موقع لتتبع السفن الاثنين الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي كانت متوقفة الأحد قبالة السواحل السورية، مجدداً قبالة السواحل اللبنانية.

وأشار موقع "مارين ترافيك" إلى أن الناقلة عادت تتحرك ببطء قبالة المياه الإقليمية لمرفأ طرابلس، بعد أن توقفت بمواجهة السواحل السورية أمس.

في المقابل، أكدت مصادر من داخل مرفأ طرابلس للعربية.نت أنه لا وجود للناقلة ضمن المياه الإقليمية اللبنانية أو سواحل طرابلس.

وكان نظام تحديد الهوية التلقائي للسفينة أظهر في وقت سابق توجه الناقلة لموانئ في اليونان وتركيا.

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غموض وتضارب حول وجهتها

إلا أن وزير خارجية تركيا أعلن قبل أيام أنها ستتوجه إلى لبنان، الأمر الذي نفاه مسؤولون لبنانيون، ليعود ويتراجع عما أعلنه.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" نقلت السبت عن "مصدر مطلع" بأن مالك الناقلة الإيرانية "أدريان دريا-1"، باع نفط الناقلة إلى شركة لبنانية.

في حين أكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لاحقًا أنها متجهة إلى مصفاة في سوريا.

الناقلة الإيرانية (رويترز))

وكانت الولايات المتحدة حذرت الدول من قبول "أدريان داريا" التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام بقيمة تقدر بنحو 130 مليون دولار.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة الناقلة "أدريان داريا 1" على قائمتها السوداء. وكانت بريطانيا قد احتجزت الناقلة قبالة جبل طارق في يوليو للاشتباه في أنها تحمل نفطاً إيرانياً إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.