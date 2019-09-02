أسوشييتد برس: ناقلة النفط الإيرانية باتت قبالة سواحل طرابلس اللبنانية

ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" إن الناقلة الإيرانية "أدريان ​داريا​" باتت قبالة سواحل ​طرابلس​ اللبنانية. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

وفي السياق، أظهر موقع لتتبع السفن الإثنين الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي كانت متوقفة الأحد قبالة السواحل السورية، مجدداً قبالة السواحل اللبنانية.

وأشار موقع "مارين ترافيك " إلى أن الناقلة عادت تتحرك ببطء قبالة المياه الإقليمية لمرفأ طرابلس، بعد أن توقفت بمواجهة السواحل السورية أمس.

في المقابل، أكدت مصادر من داخل مرفأ طرابلس لـ"العربية.نت" ألا وجود للناقلة ضمن المياه الإقليمية اللبنانية أو سواحل طرابلس.