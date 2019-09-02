الجيش الإسرائيلي: سنبقي على حالة الجهوزية الكاملة على الحدود مع لبنان تحسبا لأي سيناريوهات

اعلن الجيش الإسرائيلي ان الجيش سيبقى على حالة الجهوزية الكاملة على الحدود مع لبنان تحسبا لأي سيناريوهات، واكد في بيان انه لن يقبل بمشروع الصواريخ الدقيقة التابعة لحزب الله على الأراضي اللبنانية.
واعتبر الجيش الإسرائيلي انه يجب على لبنان واليونفيل العمل على وقف مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران وحزب الله.
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