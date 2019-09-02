عسيران: من حق لبنان ان يحافظ على ارضه ويدافع عنها وهذا ما حصل

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ ان "من حق لبنان ان يحافظ على ارضه ويدافع عنها وهذا ما حصل وليكن هذا الحال عنوان للمستقبل، مشيرا انه لقد أستبيح لبنان منذ زمن بعيد واستعملت الخلافات داخل المجتمع اللبنانمي لاضعاف هذا الشعب وهذا الوطن العظيم ".

واشار عسيران في تصريح له، الى ان "المهم هو اعادة اللحمة وحفظ وحدتنا الوطنية وجمع الشمل لنعيد بناء اقتصادنا ليعود لبنان متألقا بين الدول ومحط انظار ​العالم​، والامل معقود على ما سيحصل اليوم من اتفاقات لتقويم ​الوضع الاقتصادي​ والنهوض به لنعيد الامل للشعب اللبناني والثقة للحياة السياسية".