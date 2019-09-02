اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ قبل ساعات من إجتماع ​بعبدا​ الإقتصادي في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا "ننتظر الحوار الإقتصادي في بعبدا اليوم وكلنا أمل كلبنانيين أن يجمع المتحاورون على إعلان حال طوارئ إقتصادية تقوم بتطبيق القوانين المقرة من ​المجلس النيابي​ والسير بخطة إصلاحية في ​قطاع الكهرباء​ ووقف الهدر من خلال الإلتزام ببنود ​الموازنة​ المقرة".



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كانت هذه تفاصيل خبر فادي علامة: كلنا أمل في ان يقف الهدر ويقر الاصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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