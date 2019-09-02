القطان: لتكريس معادلة الشعب والجيش والمقاومة والتمسك بوحدتنا الوطنية

حيا رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ "قيادة ​حزب الله​ على العملية الأخيرة ضد العدو الإسرائيلي التي تثبت من جديد تحقق توازن الرعب والردع مع ​اسرائيل​". واكد القطان ان "هذه ​المقاومة​ في ​لبنان​ هي عزتنا وشرفنا وعرضنا ويجب علينا أن نحافظ عليها"، داعيا "لتكريس معادلة "الشعب و​الجيش​ والمقاومة" والتمسك بوحدتنا الوطنية والإسلامية، فنحن أثبتنا قدرتنا ليس فقط على صد العدوان بل على استهداف الداخل الفلسطيني المحتل، فهذه القوة للمقاومة يجب أن تثمن عاليا".

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