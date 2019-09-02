النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية خرق الاجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​طائرة استطلاع اسرائيلية​ نوع "أم كا" من دون طيار خرقت لمرات عدة حرمة الاجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ ونفذت العديد من الطلعات الاستكشافية فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وصولا حتى سماء مرتفعات حرمون للتجه بعده نحو سماء جبل برغز". وفي الجانب اللبناني سُجل حركة دوريات ناشطة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ لتفقد الوضع.

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