ريفي: هذه التبعية والدونية المنفعية لأهل السلطة تدمر لبنان

اعتبر ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الضحية الأولى للتفاهم على الرد الصوري الدولة بدءا من رأس الهرم، والقرارات الدولية. الدولة تستقيل وتتحول إلى ناطق رسمي لمشروع إقليمي يفاوض بنا وباقتصادنا وبمستقبلنا. هذه التبعية والدونية المنفعية لأهل السلطة تدمر ​لبنان​. الأولوية اليوم إخراج الوطن من السجن الكبير والباقي تفاصيل".

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