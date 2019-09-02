هنية: حزب الله فرض نظرية الردع المتبادل وما حدث أمس سيكون له تداعيات استراتيجية

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية "التحية للمقاومة اللبنانية ولحزب الله الذي فرض نظرية الردع المتبادل وخرج من حالة السكون التي يريدها البعض منذ 2006"، معتبرا أن "ما حدث بالأمس سيكون له تداعيات استراتيجية في المرحلة المقبلة".
ورأى هنية في مؤتمر صحافي أن "انعطافة خطيرة عاشتها فلسطين ولاسيما قطاع غزة في الايام الماضية لكن الأجهزة الامنية في غزة شكلت درع المقاومة في قطاع غزة"، مشددا على أن "وزارة الداخلية في غزة قادرة على استيعاب المفاجآت والمنعطفات الخطيرة".
واعتبر أن "دلالة التوقيت والسياق الاقليمي لتفجيرات غزة يدلان على ان المستفيد الأكبر هو العدو الصهيوني"، مشيرا الى أن "العدو أراد من وراء التفجيرات فصل غزة عما قد يحصل على الحدود الشمالية".
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