الرئيس عون تسلم من الرئيس السابق للمجلس الدستوري تقريرا عن اعمال المجلس خلال 10 سنوات

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​، الرئيس السابق للمجلسس الدستوري الدكتور ​عصام سليمان​، وتسلم منه تقريرا حول اعمال ​المجلس الدستوري​ في الفترة الممتدة من 5 حزيران 2009 الى الاول من تموز 2019، وذلك لمناسبة انتهاء ولاية المجلس الحالي التي استمرت عشر سنوات وشهرين ونصف الشهر.

وقد شكر الرئيس عون الهيئة السابقة للمجلس، رئيساً واعضاءً، على الانجازات الي تحقّقت، متمنياً لهم التوفيق.