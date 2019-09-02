حركة امل تشكر الذين شاركوا بمهرجان الوفاء للامام الصدر ورفيقيه بالنبطية

وجهت هيئة الرئاسة في حركة "أمل" في بيان عقب اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الشكر والتقدير لكل الذين شاركوا في مهرجان الوفاء لإمام الوطن والمقاومة والوحدة الوطنية تحت شعار "أمل:ارثها في ثورتك" والذي أقيم في ​مدينة النبطية​ – ساحة عاشوراء لمناسبة ذكرى تغييب الإمام القائد السيد ​موسى الصدر​ ورفيقيه سماحة ​الشيخ محمد يعقوب​ والصحافي ​عباس بدر الدين​.

اضاف البيان "أيها ​اللبنانيون​، يا أبناء الإمام الصدر، يا أبناء حركة "أمل"، ها أنتم على العهد والوعد والميثاق تأتون من أربعة رياح الوطن تحملون معكم عهدكم ووعدكم لإمام الوطن والمقاومة تحتشدون مئات الآلاف: من مدينة الشمس بعلبك والسهل الممتنع، من الهرمل وصمود صخرها، من زحلة و​البقاع الغربي​ من الشمال حاملا أريج زهر طرابلس، من ​جبل لبنان​ ترفعون أرزه عاليا، من عاصمة العواصم وأم الشرائع بيروت، وضاحيتها الشموس، من الجنوب الذي ترتفع فيه المآذن مع الكنائس، تصدح بآذان الوحدة وصلاة النصر، من جبل عامل تلتحفون براية أبي ذر، وقرابين قانا الجليل، من جبل الشيخ وحرمون وحاصبيا ومرجعيون، عمائم بلون الثلج. أتيتم تحولون النبطية مدينة الإمام الصدر بحرا هادرا وموجا لا يهدأ. لكم ولكل من شارك وتحمل العناء والسفر الشكر للرؤساء وممثليهم، والرؤساء الروحيون وللوزراء والنواب والعلماء وأصحاب السماحة والفضيلة والسيادة، للسفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية، للقوى والأحزاب الوطنية و​الفصائل الفلسطينية​، للأكاديميين والأساتذة والهيئات الطلابية والرياضية، للمجالس البلدية والاختيارية، للهيئات الصحية والاجتماعية والكشفية، لهيئات وجمعيات المرأة والطفل، للقوى العسكرية والأمنية، ونخص بالذكر ​الجيش اللبناني​ والقوى الأمنية التي رعت هذا المهرجان وأمّنت سلامة الحشود دون تسجيل أي حادث، للقضاة والأطباء والمهندسين والمحامين، للاعلاميين الذين نقلوا الواقع من أرض النبطية وكانوا رسل الحدث وكلمة الإمام الصدر".

وتابع قائلا "للأهل الأوفياء الذين سابقوا الوقت ولم يسعفهم الوصول إلى ساحة المهرجان ولأبناء حركة "أمل" وجماهير الإمام الصدر لكم جميعا. انتم الذين شاركتم في مهرجان الذكرى الواحدة والأربعين لتغييب الإمام القائد ورفيقيه في ساحة عاشوراء في مدينة النبطية بعنوان "أمل:ارثها في ثورتك "، كل الشكر والتقدير".