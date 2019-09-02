أسامة سعد يشيد برد المقاومة ويدعو إلى توفير مقومات الصمود والمواجهة

أشاد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ بـ "عملية الرد النوعية على الاعتداءات الإسرائيلية التي نفذتها ​المقاومة​، وبالمستوى العالي من التخطيط والفعالية في الرصد والتنفيذ في عمل المقاومة العسكري".

وفي تصريح له نوه سعد بـ "جنود الجيش ال​لبنان​ي الذين واجهوا العدو ومسيّراته بما في حوزتهم من أسلحة فردية"، داعيا "​الحكومة اللبنانية​ إلى ترجمة الموقف الموحد الذي ظهر مؤخراً بين أركان السلطة على التصدي للاعتداءات الاسرائيلية من خلال السعي إلى تزويد ​الجيش اللبناني​ بالأسلحة النوعية القادرة على مجابهة العدو الصهيوني".

وشدد سعد على "ضرورة تعزيز أواصر الوحدة والتكامل بين مختلف قوى المقاومة والتحرر والتقدم في لبنان والمنطقة على تنوع انتماءاتها، وذلك بهدف مواجهة العدوان الاستعماري الصهيوني، وإحباط مخططاته ضد لبنان و​القضية الفلسطينية​ وبقية البلدان العربية".

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