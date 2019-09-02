أكد الشيخ صادق النابلسي أن "العملية التي نفذتها المقاومة عصر أمس جاءت ردا على الغارة الاسرائيلية التي استهدفت حزب الله في سوريا"، مشددا على ان "من حقنا ان نرد على الاعتداءات الاسرائيلية ولن نسمح للعدو الاسرائيلي ان يستبيح أرضنا كل يوم".
وفي حديث اذاعي لفت النابلسي الى انه "في ظل أعلى مستوى من الاستنفار الأمني والعسكري في تاريخ اسرائيل تمكنت المقاومة من القيام بضربتها"، مشددا على ان "هذه العملية هي دفعة على الحساب والرد على المسيرات الاسرائيلية لم يأت بعد".
ورأى النابلسي أن "المقاومة لن تسمح بمسار يعيدها الى ما قبل العام 2000"، معتبرا ان "المقاومة امام متراس يتمثل بالموقف الرسمي الذي يعبر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
كانت هذه تفاصيل خبر النابلسي: عملية المقاومة دفعة على الحساب والرد على المسيرات الاسرائيلية لم يأت بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.