النابلسي: عملية المقاومة دفعة على الحساب والرد على المسيرات الاسرائيلية لم يأت بعد

أكد الشيخ ​صادق النابلسي أن "العملية التي نفذتها المقاومة عصر أمس جاءت ردا على الغارة ال​اسرائيل​ية التي استهدفت ​حزب الله​ في ​سوريا​"، مشددا على ان "من حقنا ان نرد على الاعتداءات الاسرائيلية ولن نسمح للعدو الاسرائيلي ان يستبيح أرضنا كل يوم".

وفي حديث اذاعي لفت النابلسي الى انه "في ظل أعلى مستوى من الاستنفار الأمني والعسكري في تاريخ اسرائيل تمكنت المقاومة من القيام بضربتها"، مشددا على ان "هذه العملية هي دفعة على الحساب والرد على المسيرات الاسرائيلية لم يأت بعد".

ورأى النابلسي أن "المقاومة لن تسمح بمسار يعيدها الى ما قبل العام 2000"، معتبرا ان "المقاومة امام متراس يتمثل بالموقف الرسمي الذي يعبر عنه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​".