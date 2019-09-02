رد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان على بيان وزارة الخارجية التركية، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية ميشال عون على حق، فمرة اخرى اثبت السلطان التركي الجديد اردوغان بلسان وزارة الخارجية التركية ان مشكلة تركيا ليست مع الارمن فقط لا بل مع الحقيقة وكل من يلفظ بالحقيقة"، مشددا على أن "الرئيس عون قال الحقيقة".
ولفت بقرادونيان في بيان الى أن "اردوغان فاعرب من الحقيقة المطلقة من ايام العثمانيين الى تركيا الحالية. انكار التاريخ والارهاب واعادة احياء الحلم العثماني"، متسائلا: "هل لا نزال نؤمن بالصداقة والعلاقات التاريخية اللبنانية التركية؟".
وفي سياق آخر علق على "موضوع رد المقاومة على العدوان الاسرائيلي"، جازما أن "الدفاع عن النفس حق مقدس والرد على العدوان واجب وطني"، مشيرا الى أن "كلا من يدافع عن وطنه وشعبه والكرامة الوطنية هو البطل واشرف الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر بقرادونيان: مشكلة تركيا ليست مع الارمن فقط لا بل مع الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.