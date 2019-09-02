بقرادونيان: مشكلة تركيا ليست مع الارمن فقط لا بل مع الحقيقة

رد الأمين العام ل​حزب الطاشناق​ النائب ​هاغوب بقرادونيان​ على بيان ​وزارة الخارجية التركية​، مؤكدا أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على حق، فمرة اخرى اثبت السلطان التركي الجديد ​اردوغان​ بلسان وزارة الخارجية التركية ان مشكلة ​تركيا​ ليست مع ​الارمن​ فقط لا بل مع الحقيقة وكل من يلفظ بالحقيقة"، مشددا على أن "الرئيس عون قال الحقيقة".

ولفت بقرادونيان في بيان الى أن "اردوغان فاعرب من الحقيقة المطلقة من ايام العثمانيين الى تركيا الحالية. انكار التاريخ و​الارهاب​ واعادة احياء الحلم العثماني"، متسائلا: "هل لا نزال نؤمن بالصداقة والعلاقات التاريخية اللبنانية التركية؟".

وفي سياق آخر علق على "موضوع رد المقاومة على ​العدوان الاسرائيلي​"، جازما أن "الدفاع عن النفس حق مقدس والرد على العدوان واجب وطني"، مشيرا الى أن "كلا من يدافع عن وطنه وشعبه والكرامة الوطنية هو البطل واشرف الناس".