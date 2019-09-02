كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيلييان يغتصبان ألمانية في اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبضت السلطات اليونانية في جزيرة كريت القبض على إسرائيليين اثنين بتهمة اغتصاب سائحة ألمانية.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الإثنين أن الرجلين تعرفا على الألمانية في أحد النوادي، ثم ذهبت معهما إلى فندق وأجبراها هناك على ممارسة الجنس.

وحسب التقارير، ينفي المشتبه بهما هذه الاتهامات.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، القبض على الرجلين.

وقالت محامية الإسرائيليين في تصريحات للموقع الإلكتروني لـ "يديعوت أحرنوت": "هذا محض افتراء"، مضيفةً أنها تستطيع إثبات براءة موكليها.

وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، تعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي، وقُبض على الإسرائيليين في اليوم التالي، بعدما توجهت الفتاة الألمانية إلى الشرطة.

ومن المنتظر عرض الإسرائيليين أمام قاضي تحقيقات. ولا تزال فحوصات الطب الشرعي مستمرة.

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يُذكر أنه قُبض على مراهقين إسرائيليين في قبرص في يوليو الماضي بتهمة الاغتصاب الجماعي لبريطانية، إلا أن السلطات أفرجت عنهم بعدما تراجع السائحة عن اتهاماتها. وستمثل السائحة أمام المحكمة بتهمة الإدلاء بإفادات كاذبة.

وقد احتجزت السلطات القبرصية 12 سائحًا إسرائيليًا بعد أن اتهمتهم فتاة بريطانية تبلغ من العمر 19 عامًا باغتصابها جماعيًا في منتجع بمدينة "أيا نابا".

وقال مصدر في الشرطة القبرصية: إن "التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، ومن غير الواضح كيف تورط هذا العدد من المشتبه بهم في القضية"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن بعض المحتجزين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

ويعتقد أن المشتبه بهم سيمثلون أمام محكمة مدينة فاماجوستا اليوم الخميس؛ لعقد جلسة استماع في الحجز.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: إنها على علم بالقضية، وأن الدبلوماسيين تمكنوا من الوصول إلى المجموعة المحتجزة.

وأضافت الوزارة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "القنصل الإسرائيلي في نيقوسيا يوسي ورمبراند، يتابع التطورات وعلى اتصال بالمحتجزين".

وتحظى مدينة "أيا نابا" بشعبية لدى السياح صغار السن نظرًا لحياتها الليلية النابضة بالحياة.

