كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهدوء يسود الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد اشتباكات مع حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت منطقة الحدود اللبنانية الاسرائيلية هادئة اليوم الاثنين بعد أن تبادلت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من ايران والجيش الاسرائيلي اطلاق النار عبر الحدود يوم الاحد.

وقال الجيش الاسرائيلي أن الصواريخ المضادة للدبابات من لبنان استهدفت قاعدة للجيش ومركباته.

ولقد ردت بإطلاق النار على جنوب لبنان، بعد أسبوع من التوتر المتزايد أثار مخاوف من حرب جديدة مع حزب الله العدو منذ فترة طويلة.

وقال حزب الله إن مقاتليه دمروا مركبة عسكرية إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل وجرح من بداخله.

بينما صرحت إسرائيل إنه لم تقع إصابات.

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وخاضت إسرائيل وحزب الله حربًا استمرت شهرًا في عام 2006 بعد أن أسر حزب الله جنديين إسرائيليين في غارة عبر الحدود، لكن لا يبدو أن أي من الطرفين حريص على صراع آخر الآن.

وقال شهود عيان على الجانب اللبناني من الحدود ان كل شيء كان هادئا صباح الاثنين. وشوهدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود، وهي تقوم بدورية على الحدود.

وقالت وسائل اعلام لبنانية ان القصف الاسرائيلي على لبنان توقف الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الاحد.

وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود أن الهدوء عاد إلى المنطقة ليلا. وقالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إنها حثت الطرفين على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد إضافي".

